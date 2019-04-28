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Свидлер проиграл Карлсену на турнире Grenke Chess Classic

Свидлер проиграл Карлсену на турнире Grenke Chess Classic
Другие / Шахматы

28 апреля в Баден-Бадене (Германия) состоялся восьмой тур супертурнира Grenke Chess Classic. Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен чёрными фигурами обыграл россиянина Петра Свидлера и упрочил лидерство в соревнованиях.

Второе место сохраняет американец Фабиано Каруана, обыгравший немца Георга Майера. На чистое третье место вышел француз Максим Вашье-Лаграв, который нанёс поражение немцу Винсенту Каймеру.

Свидлер делит 4-7-е места с тремя гроссмейстерами.

Положение после 8-го тура

1. Магнус Карлсен — 6,5.
2. Фабиано Каруана – 5,5.
3. Максим Вашье-Лаграв – 5.
4-7. Пётр Свидлер, Вишванатан Ананд, Левон Аронян, Аркадий Найдич — по 4.
8. Франсиско Вальехо — 3.
9-10. Винсент Каймер, Георг Майер – по 2.

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