Чайковская: у Лазукина есть душа, с техникой Мишина он должен быть очень высоко

Заслуженный тренер России Елена Чайковская не согласна с мнением, что в России неожиданно не стало мужского фигурного катания.

«Никуда мальчишки не делись. У Алексея Николаевича есть один потрясающий мальчишка, замечательный – Андрей Лазукин. Надеюсь, что вырастет из этого парня фигурист.

Год назад я сказала, что мне безумно нравится этот мальчик. Я когда его увидела, сказала, что он потрясающий, что наконец-то я вижу кого-то с душой, с музыкальностью, а с техникой Мишина он должен быть очень высоко. В этом году он потрясающе провел весь сезон, что для начинающего фигуриста очень ценно.

До следующей Олимпиады осталось всего ничего. Три года. Год уже пролетел, пролистали, сейчас раз-два — и предолимпийский сезон, а там надо уже вставать на то место, которое ты хочешь завоевать», – сказала Чайковская в эфире программы «Фетисов» на телеканале «Звезда».