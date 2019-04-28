Мишин: Самодурова – героиня. Не сделать ни одной ошибки за год – мировой рекорд

Знаменитый тренер по фигурному катанию Алексей Мишин, который в этом сезоне отметил 50-летний юбилей тренерской деятельности, рассказал, как относится к успехам своих учеников.

«Соня – героиня, она за весь год не сделала ни одной ошибки мало-мальски серьёзной – так какие-то шероховатости. Не сделать ни одной ошибки – это мировой рекорд, чистый Гиннес.

Рад ли я? У меня есть свой подход к оценке достижений спортсмена и тренера. Многие тренеры говорят: я подготовил такого-то чемпиона, я 10 чемпионов подготовил. А я говорю: Лиза, Женя, Лёша, спасибо вам, что ты, Лиза, помогла мне стать тренером чемпионки мира. Сонечка, спасибо, что сделала меня тренером чемпионки Европы. Такой у меня подход к тем чувствам, которые я испытываю, когда мой спортсмен побеждает и выигрывает очень ярко. Я ему просто благодарен», — сказал Мишин в эфире программы «Фетисов» на телеканале «Звезда».

Среди воспитанников Мишина Алексей Урманов, Алексей Ягудин, Евгений Плющенко, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Андрей Лазукин и многие другие.