Бегун в костюме «Биг Бена» застрял на финише Лондонского марафона

Марафонец в костюме одного из символов столицы Великобритании – Биг Бена – не смог самостоятельно финишировать на Лондонском марафоне, ему пришлось воспользоваться помощью волонтёра, так как верхняя часть его костюма застряла в арке финишного створа, сообщает «Твиттер» ВВС.

30-летний Лукас Бейтс ранее четырежды участвовал в Лондонском марафоне, как обычный бегун, но в 2019 году попытался попасть в Книгу рекордов Гиннеса, показав самое быстрое время на марафоне среди спортсменов, одетых в костюмы с достопримечательностями или историческими памятниками.

Действующий рекорд – 3:34.34 был установлен в 2018 году на Берлинском марафоне спортсменом, одетым в костюм Голштинских ворот Любека. Бейтс пробежал дистанцию за 3 часа 54 минуты. Личный рекорд Бейтса, когда он не был одет в костюм огромных часов, — 2 часа 59 минут.