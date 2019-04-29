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Бегун в костюме «Биг Бена» застрял на финише Лондонского марафона

Бегун в костюме «Биг Бена» застрял на финише Лондонского марафона
Другие / Лёгкая атлетика

Марафонец в костюме одного из символов столицы Великобритании – Биг Бена – не смог самостоятельно финишировать на Лондонском марафоне, ему пришлось воспользоваться помощью волонтёра, так как верхняя часть его костюма застряла в арке финишного створа, сообщает «Твиттер» ВВС.

30-летний Лукас Бейтс ранее четырежды участвовал в Лондонском марафоне, как обычный бегун, но в 2019 году попытался попасть в Книгу рекордов Гиннеса, показав самое быстрое время на марафоне среди спортсменов, одетых в костюмы с достопримечательностями или историческими памятниками.

Действующий рекорд – 3:34.34 был установлен в 2018 году на Берлинском марафоне спортсменом, одетым в костюм Голштинских ворот Любека. Бейтс пробежал дистанцию за 3 часа 54 минуты. Личный рекорд Бейтса, когда он не был одет в костюм огромных часов, — 2 часа 59 минут.

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