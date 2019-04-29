Робертсон и Магуайр вышли в 1/4 финала ЧМ по снукеру, действующий чемпион выбыл

В Шеффилде продолжается чемпионат мира по снукеру. Стали известны четыре участника 1/4 финала. В частности, действующий чемпион валлиец Марк Уильямс проиграл англичанину Дэвиду Гилберту со счётом 9:13.

Выбыли из борьбы трёхкратный чемпион мира англичанин Марк Селби и его соотечественник, чемпион мира 2005 года Шон Мёрфи.

Шотландец Стивен Магуайр одолел Джеймса Кэхилла из Англии.



Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. Первый раунд

Марк Уильямс (Уэльс) — Дэвид Гилберт (Англия) — 9:13.

Шон Мёрфи (Англия) — Нил Робертсон (Австралия) — 6:13.

Марк Селби (Англия) — Гэри Уилсон (Англия) — 10:13.

Стивен Магуайр (Шотландия) — Джеймс Кэхилл (Англия) — 13:12.



Чемпионат мира завершится 6 мая. В прошлогоднем финале Уильямс победил шотландца Джона Хиггинса со счётом 18:16.