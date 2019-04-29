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Робертсон и Магуайр вышли в 1/4 финала ЧМ по снукеру, действующий чемпион выбыл

Робертсон и Магуайр вышли в 1/4 финала ЧМ по снукеру, действующий чемпион выбыл
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В Шеффилде продолжается чемпионат мира по снукеру. Стали известны четыре участника 1/4 финала. В частности, действующий чемпион валлиец Марк Уильямс проиграл англичанину Дэвиду Гилберту со счётом 9:13.

Выбыли из борьбы трёхкратный чемпион мира англичанин Марк Селби и его соотечественник, чемпион мира 2005 года Шон Мёрфи.

Шотландец Стивен Магуайр одолел Джеймса Кэхилла из Англии.

Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. Первый раунд
Марк Уильямс (Уэльс) — Дэвид Гилберт (Англия) — 9:13.
Шон Мёрфи (Англия) — Нил Робертсон (Австралия) — 6:13.
Марк Селби (Англия) — Гэри Уилсон (Англия) — 10:13.
Стивен Магуайр (Шотландия) — Джеймс Кэхилл (Англия) — 13:12.

Чемпионат мира завершится 6 мая. В прошлогоднем финале Уильямс победил шотландца Джона Хиггинса со счётом 18:16.

Определились все пары 1/8 финала чемпионата мира по снукеру
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