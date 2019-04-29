Константинова: я ещё молодая и собираюсь долго кататься

18-летняя российская фигуристка Станислава Константинова оценила своё выступление в сезоне и рассказала о новых программах. На чемпионате России и Европы она заняла четвёртое место, а на Универсиаде в Красноярске завоевала бронзу.

«В целом сезон оценю неплохо. Это был очень ровный сезон. Не было каких-то диких провалов, но также, к сожалению, не было как-то большого успеха для меня. Я рада тому, как провела серию Гран-при. Конечно, моей целью было отобраться в финал, но не всё сразу. Также довольна выступлением на Универсиаде. Остальное было очень ровно и спокойно

Программы мы поставили. Уже стараюсь катать какие-то связки. Даже спрашиваю себя: зачем я это сейчас делаю? Ответа найти не могу, но не буду же я ничего не делать?

Короткая программа — «Февраль» Леонида Левашкевича, произвольная — на музыку из фильма «Мулен Руж». Для короткой программы искали то, что я ещё не делала. Образ, который я ранее не представляла.

От себя я хочу стабильности тройных прыжков. Что толку говорить о тройном акселе, который ещё не поставлен в программу. Пока об этом говорить рано. Я ставлю перед собой задачу чисто делать свой контент. Как показал чемпионат мира, этого может быть достаточно, чтобы занимать высокие позиции. Я ещё молодая и собираюсь долго кататься, бороться и держать свой уровень и совершенствоваться", — сказала Константинова в интервью официальному сайту ФФККР.