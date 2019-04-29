Бывший тренер сборной Австрии обвиняется в снабжении спортсменов допингом

Бывший тренер сборной Австрии по лыжным видам спорта Геральд Хайгель подозревается в снабжении спортсменов допингом. Показания против него дал отбывший дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил член сборной Австрии лыжник Йоханнес Дюрр, сообщает телеканал ARD.



Спортсмен заявил, что Хайгель лично предоставлял членам сборной эритропоэтин и знал об использовании кровяного допинга в команде.



Хайгель, работавший в сборной Австрии с 2011 по 2017 год, эти обвинения отрицает и хочет подать на Дюрра в суд за клевету.

Напомним, зимой были дисквалифицированы ещё два бывших подопечных Хайгеля. Одного из них, Макса Хауке, задержали в его гостиничном номере в тот момент, когда он делал переливание крови – запрещённую антидопинговыми правилами процедуру.

21 спортсмен из 8 стран подозревается в применении кровяного допинга

Для транспортировки кровяного допинга Шмидт использовал организмы спортсменов