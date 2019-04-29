Наставник сборной России признана тренером года в европейском бадминтоне

На ежегодной гала-церемонии Европейской конфедерации бадминтона главному тренеру сборной России Клавдии Майоровой был присуждён титул «Тренер года» за значительный вклад в развитие европейского бадминтона.



«Это большая радость! Вся семья ликует. Они как никто другой знают, что это такое — тренер сборной. Это признание нашей работы. Работы нашей команды. Результаты на уровне «медаль Европы» стали для нас нормой. Но, конечно, хочется первых медалей на чемпионате мира. Надеюсь, что эта награда даст дополнительную уверенность нашему тренерскому составу, ещё более укрепит веру в нас», — приводит слова Майоровой пресс-служба Национальной федерации бадминтона.



Майорова возглавляет сборную России с 2010 года. Под её руководством россияне завоевали бронзу Олимпийских игр (в женской паре), золото чемпионатов Европы (в женской и мужской парах), золото крупнейшего рейтингового турнира All England (в мужской паре), серебро и бронзу Универсиады (в мужской паре и миксте), два серебра на Европейских играх (в мужской и женской парах). Россияне также становились призёрами личных и командных чемпионатов Европы, победителями и призёрами мировых и европейских рейтинговых турниров.