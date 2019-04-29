Призёр Олимпийских игр двоеборец Шмид завершил карьеру

Норвежский двоеборец, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командном первенстве, чемпион мира 2019 года в эстафете и шестикратный призёр чемпионатов мира 35-летний Ян Шмид принял решение завершить карьеру.

«В этом году я как никогда здорово выступил на чемпионате мира, но в следующем сезоне чемпионата не будет, а я уже слишком стар, чтобы бороться за жёлтый биб. Хорошо завершать карьеру на своих условиях. Я всегда говорил, что завершу выступления до 30 лет, но покидать эту команду было очень тяжело. В последние несколько лет я стал дедом в сборной, но благодаря молодым спортсменам в нашей команде я чувствовал себя моложе», — приводит слова Шмида NRK.

До 2006 года Ян выступал за сборную Швейцарии.