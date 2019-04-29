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Семикратный чемпион мира Хендри назвал главного фаворита ЧМ по снукеру

Семикратный чемпион мира Хендри назвал главного фаворита ЧМ по снукеру
Другие / Прочие виды спорта

Семикратный чемпион мира по снукеру шотландец Стивен Хендри назвал австралийца Нила Робертсона главным фаворитом чемпионата мира 2019 года в Шеффилде.

«В начале второй недели чемпионата мира можно назвать только одного человека, который выглядит потенциальным чемпионом. Это Нил Робертсон. Кажется, он вновь обрёл ауру чемпиона. Я не вижу, чтобы у кого-то другого на чемпионате мира было такое же превосходство над соперниками и уверенность в себе. Кажется, Нил вообще не сомневается в том, что делает.

Ещё один фаворит — Джадд Трамп, но он не производит столь мощного впечатления, как Робертсон», — приводит слова Хендри Metro.

Робертсон вышел в полуфинал, обыграв англичанина Шона Мёрфи со счётом 13:6. Чемпионат мира завершится 6 мая.

Робертсон и Магуайр вышли в 1/4 финала ЧМ по снукеру, действующий чемпион выбыл
Источник: Metro Сообщить об ошибке
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