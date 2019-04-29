Подравшихся российских самбисток могут дисквалифицировать пожизненно

Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев прокомментировал драку самбисток на прошедшем во Владивостоке мемориале Потапова. После своего поединка за бронзу в весовой категории до 56 кг на трибунах подрались Юлия Литвинцева и Ольга Вицина. Обе спортсменки были отстранены от соревнований.

«Мы знаем об этом инциденте, их в тот же день сняли с соревнований. Надеюсь, что к ним будут применены самые суровые санкции. Сейчас поставлен вопрос о полной дисквалификации этих спортсменок, это будет обсуждаться на исполкоме в конце лета. Это ужасно, но если люди не могут владеть собой, то какие же это спортсменки», — приводит слова Елисеева ТАСС.

Литвинцева получила сотрясение мозга и перелом носа.

Глава FIAS — о драке российских самбисток: наказание будет очень строгим