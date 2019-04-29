Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Двукратный чемпион мира горнолыжник Шёргхофер завершил карьеру

Двукратный чемпион мира горнолыжник Шёргхофер завершил карьеру
Другие / Лыжный спорт

36-летний австрийский горнолыжник Филипп Шёргхофер принял решение завершить карьеру, сообщает Laola1. Он является двукратным чемпионом мира в командном первенстве (2013 и 2015), бронзовым призёром чемпионата мира 2011 года в гигантском слаломе и серебряным — в командном первенстве.

Шёргхофер, специализирующийся в гигантском слаломе, принял участие в двух Олимпиадах — 2010 и 2014 годов. В Ванкувере он стал 12-м, в Сочи — 18-м.

В феврале 2011 года Филипп одержал свою первую и единственную победу на этапе Кубка мира — в Хинтерштодере (Австрия).

В последнее время спортсмен испытывал проблемы с коленом, в связи с чем был вынужден досрочно завершить прошедший сезон. Шёргхофер представлял Австрию на четырёх чемпионатах мира.

Призёр Олимпийских игр двоеборец Шмид завершил карьеру
Источник: Laola1 Сообщить об ошибке
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент