Двукратный чемпион мира горнолыжник Шёргхофер завершил карьеру

36-летний австрийский горнолыжник Филипп Шёргхофер принял решение завершить карьеру, сообщает Laola1. Он является двукратным чемпионом мира в командном первенстве (2013 и 2015), бронзовым призёром чемпионата мира 2011 года в гигантском слаломе и серебряным — в командном первенстве.

Шёргхофер, специализирующийся в гигантском слаломе, принял участие в двух Олимпиадах — 2010 и 2014 годов. В Ванкувере он стал 12-м, в Сочи — 18-м.



В феврале 2011 года Филипп одержал свою первую и единственную победу на этапе Кубка мира — в Хинтерштодере (Австрия).

В последнее время спортсмен испытывал проблемы с коленом, в связи с чем был вынужден досрочно завершить прошедший сезон. Шёргхофер представлял Австрию на четырёх чемпионатах мира.