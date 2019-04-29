Клебо впервые не будет готовиться к сезону в спринтерской группе

Тренерский штаб сборной Норвегии по лыжным гонкам оглаcил состав команды на сезон-2019/20.



Женщины

Астрид Якобсен, Мари Эйде, Ингвильд Флугстад Эстберг, Тириль Венг, Хайди Венг, Лотта Венг, Терезе Йохауг, Кари Ойре Шлинн, Рагнхиль Хага, Майкен Касперсен Фалла, Анна Свенсен, Ане Апельквист Стенсет.

Мужчины. Спринт

Эрик Валнес, Маттис Стенсхаген, Сондре Тюрволл Фоссли, Синдре Бьорнестад Скар, Пол Гульберг, Эйрик Брансдал, Финн Хоген Крог.



Дистанционная группа

Эмиль Иверсен, Никлас Дюрхауг, Дидрик Тёнсет, Йоханнес Хёсфлот Клебо, Симен Хегстад Крюгер, Ханс Кристер Холунн, Мартин Йонсруд Сундбю, Сьюр Рёте.

Тренеры откликнулись на просьбу Клебо, который ранее просил перевести его в дистанционную группу, сообщает Dagbaldet. Йоханнес, ставший победителем общего зачёта Кубка мира прошлого сезона, проиграл россиянину Александру Большунову в зачёте дистанционных гонок.