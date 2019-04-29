Лыжница Белорукова прокомментировала слухи о своей свадьбе

Двукратный призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира российская лыжница Юлия Белорукова в своём «инстаграме» прокомментировала слухи о скорой свадьбе. Один из пользователей написал спортсменке, что её «причёска невесты не пойдёт — старит».

Белорукова ответила: «Если честно, очень много вопросов о свадьбе. Ни тут, ни в прессе я не буду делиться такими личными моментами. Обещаю поспамить фотками после такого тёплого события».

На прошлой неделе Юлия разместила своё фото и написала: «Потянуло на белый, понимаете, о чём я?».

Фото доступно в «инстаграме» Юлии Белоруковой.

На чемпионате мира 2019 года в Зеефельде (Австрия) Юлия завоевала бронзу в эстафете. В общем зачёте Кубка мира Белорукова заняла восьмое место.