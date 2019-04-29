Утверждены списки сборных России по биатлону, У. Кайшева — в основе

Правление Союза биатлонистов России официально утвердило и согласовало с Министерством спорта РФ списки основной и резервных команд для прохождения централизованной подготовки, сообщает пресс-служба СБР. Список практически полностью соответствует тому, который два дня назад оказался в распоряжении СМИ. Изменение только одно — в основную сборную всё же вошла Ульяна Кайшева, а не её младшая сестра Анастасия.

Мужчины

Основная команда – Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Антон Бабиков.

Резервная команда – Василий Томшин, Игорь Малиновский, Саид-Каримулла Халили, Ильназ Мухамедзянов, Кирилл Стрельцов, Андрей Вьюхин, Дмитрий Иванов, Евгений Сидоров.

Женщины

Основная команда – Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Наталья Гербулова.

Резервная команда – Анастасия Морозова, Валерия Васнецова, Екатерина Мошкова, Тамара Воронина, Полина Шевнина, Кристина Резцова, Анастасия Гореева, Кристина Егорова.

Первый сбор национальной команды начнётся 14 мая в Алтайском крае.

Бабиков и Сливко – в основе для подготовки к сезону, Старых и Цветков – нет