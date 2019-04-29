CAS опубликует решение по делу Семени 1 мая

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликует решение по делу двукратной олимпийской чемпионки и двукратной чемпионки мира в беге на 800 м Кастер Семени из ЮАР 1 мая в 12:00 по СЕТ (14:00 мск), сообщается на официальном сайте CAS.



IAAF планирует ввести правило, по которому спортсменки с повышенным уровнем тестостерона смогут соревноваться на турнирах под эгидой IAAF только в том случае, если будут принимать специальные препараты, предназначенные для снижения уровня гормона. Из-за возможного введения этого правила Семеня подала иск в CAS.



У соперниц южноафриканки уже давно возникали сомнения относительно гендерной принадлежности Семени. Спортсменка прошла специальный тест, который показал, что бегунья является женщиной с очень высоким уровнем тестостерона.

IAAF не будет настаивать, что бегунья Семеня — мужчина, считающий себя женщиной