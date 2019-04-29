Фигуристка Тараканова после ухода из школы Плющенко ищет нового спонсора

Российская фигуристка Анастасия Тараканова, в апреле вернувшаяся из академии Евгения Плющенко к бывшему тренеру — Светлане Пановой, рассказала, что ищет нового спонсора.

«Большое спасибо за слова поддержки в то время, когда я перешла к Светлане Пановой. Есть очень хорошая новость – она согласилась меня взять к себе в группу.

Этот сезон закончился, и все мысли уже о следующем сезоне. Сейчас идёт активный поиск музыки на следующие программы. Если у кого есть предложения и варианты, пишите мне, буду благодарна за вашу помощь. Также ещё я активно ищу себе спонсора – мой прежний спонсор остался на прошлом катке. Если кто поможет, буду очень благодарна», — сказала спортсменка в видеообращении на своей странице в «Инстаграме».

Видео доступно в «инстаграме» Анастасии Таракановой.

Тараканова тренировалась в группе Пановой до сезона-2017/18, после чего ушла к Этери Тутберидзе. Минувший сезон занималась в академии Плющенко. 15-летняя фигуристка является бронзовым призёром финала юниорского Гран-при сезона-2017/18.