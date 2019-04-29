Стали известны новые тренеры Тарасовой и Морозова

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, в новом сезоне будут тренироваться под руководством тренеров Марины Зуевой и Нины Мозер, сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Ранее с парой работал двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков. В конце марта он заявил, что прекращает сотрудничество со спортсменами.

Тарасова и Морозов — серебряные призёры Олимпиады 2018 года в командных соревнованиях. Также они являются двукратными серебряными призёрами чемпионатов мира и двукратными победителями чемпионатов Европы. В декабре 2018 года Евгения и Владимир выиграли чемпионат России в Саранске в соревнованиях спортивных пар.