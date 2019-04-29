Фигуристка Ильиных и артист балета Полунин: да, мы пара

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в команде Елена Ильиных и артист балета, премьер Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Сергей Полунин объявили о том, что они пара.

«Да, мы пара. Пока нахожусь в шоке от такой встречи. Я приверженец того, что счастье любит тишину. Впервые в жизни чувствую на себе любовь. Я такой человек, который любит дарить любовь — у меня семья: мама, бабушка, брат, много животных. Мне нравится само это чувство, но никогда его на себе не ощущала. Для меня это нечто новое, и это очень приятно.



Я очень люблю балет, и нам необходимо им заниматься. Ходишь, чему-то учишься, ищешь балетные поддержки, костюмы. Конкретно Серёжу не знала, не следила за ним, но, как оказалось, в телефоне три года назад сохраняла его фотографии. Просто набирала в поисковике „Спартак“ (балет). Потом смотрела эти фотографии — »Ой, это же Серёжа". Прикольное совпадение", — сказала Ильиных в эфире Первого канала.

«Самое главное в жизни — это любовь. Ты пытаешься её найти, ощутить. Меня судьба наградила: я познакомился с Леной. Мы встретились недавно, в аэропорту Мюнхена. И такое ощущение, что у нас уже были отношения, будто бы знали другу друга давно, хотя никогда не виделись. Наблюдал за её выступлениями, когда шла Олимпиада в Сочи, но в тот период не было каких-то мыслей. Я не знал человека, но точно знал, что буду с ним», — добавил Полунин.

Фигуристка Ильиных — танцору Полунину: я люблю тебя