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Фигуристка Ильиных и артист балета Полунин готовят совместный проект

Фигуристка Ильиных и артист балета Полунин готовят совместный проект
Другие / Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в команде Елена Ильиных и артист балета Сергей Полунин рассказали, что готовят совместный балетный проект.

«Мне кажется, пока ещё рано об этом говорить, но у нас скоро будет совместный проект. Думаю, много внимания будет на Лене, поскольку все вокруг будут балетные, а она будет танцевать как фигуристка», — сказал Полунин в эфире Первого канала.

«К сожалению, без коньков. Но мы ещё пока не определились с концепцией. Может быть, всё-таки уговорю постановщиков и Сергея, чтобы я выходила в коньках на пол. Так мне было бы комфортнее», — уточнила Ильиных.

Смотрю на Лену, и она уже по-другому двигается. В балете есть какие-то зажатые позиции, а у Лены нет этой зажатости, нет комплексов. Это круто», — подытожил Полунин.

Фигуристка Ильиных и артист балета Полунин: да, мы пара
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