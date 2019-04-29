Медведева: цель – выехать четверной прыжок так, чтобы он был засчитан

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что первым четверным прыжком, который она выучит, станет сальхов.

«На следующий сезон я хотела бы начать учить четверной сальхов. И моя основная задача, чтобы были приземления четверного сальхова, — чистые на выезд. Возможно, не в программе. Я понимаю прекрасно, что впереди паровоза бежать невозможно и что я очень многого хочу. Но цель – выехать четверной прыжок так, чтобы он был засчитан. Без недокрута, без падения», – сказала Медведева» после шоу Stars on Ice.

Медведева только на минувшей неделе вернулась к исполнению прыжковых элементов, которые врачи запретили ей делать после чемпионата мира, накануне которого фигуристка получила травму.

В следующем сезоне среди взрослых будут выступать фигуристки группы Этери Тутберидзе Александра Трусова и Анна Щербакова, которые выполняют четверные прыжки.