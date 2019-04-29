Карлсен выиграл Grenke Chess Classic, одержав 4 победы подряд

29 апреля в Баден-Бадене (Германия) состоялся девятый, заключительный тур шахматного супертурнира Grenke Chess Classic. Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен белыми фигурами обыграл француза Максима Вашье-Лаграва, одержав убедительную победу на соревнованиях. Карлсен одержал 6 побед, 4 из которых в последних четырёх турах.

Ближайший преследователь Карлсена, американец Фабиано Каруана, сыграл вничью с Левоном Ароняном из Армении. Россиянин Пётр Свидлер разошёлся миром с индийцем Вишванатаном Анандом.

Итоговое положение после 9 туров



1. Магнус Карлсен — 7,5.

2. Фабиано Каруана – 6.

3-4. Максим Вашье-Лаграв, Аркадий Найдич – по 5.

5-7. Пётр Свидлер, Вишванатан Ананд, Левон Аронян,— по 4,5.

8. Франсиско Вальехо — 4.

9-10. Винсент Каймер, Георг Майер – по 2.