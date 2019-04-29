Ковтун: возможности, связи, опыт, знакомства — это ценнее, чем победа на ОИ

Четырёхкратный чемпион России фигурист Максим Ковтун, ранее объявивший о завершении карьеры, заявил, что не жалеет о таком решении.

«Как сложилось, так сложилось. Могло быть вообще ничего. Ценю, что имею, очень благодарен Всевышнему за то, что у меня есть: возможности, амбиции, перспективы, время, много знакомств, связей, друзей, опыт. Это получено благодаря тому, как всё сложилось. Может, эти вещи даже ценнее, чем Олимпийские игры. Если выбирать, стать чемпионом ОИ и не реализоваться в дальнейшем или наоборот, — первое страшнее. А так, вообще потрясная история получается.

Если бы я закончил год назад, до возвращения, тогда мне было бы внутренне тяжелее, потому что чувство нереализованности было бы существенным. Вернувшись и попробовав работать как ненормальный псих и поняв, что так не выдержу, что моих ресурсов уже не хватит, я понял, что сделал всё что мог.



Тогда мысль «надо было ещё попытаться» посещала бы меня часто. Сейчас её не будет. И в этом моё главное спокойствие. Считаю, сейчас это самое важное", — цитирует Ковтуна Sport24.