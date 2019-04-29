Норицын рассказал, кто погасит долг биатлонистки Глазыриной в размере € 31 тыс.

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал отсутствие в составе команды для подготовки к следующему сезону Екатерины Глазыриной и Маргариты Васильевой.

«Рассматриваем ли Глазырину в качестве кандидата в сборную? Тяжёлый вопрос. Есть команда «А», где нет ограничений по возрасту, но в неё Глазырина пока не проходит. А в «Б» команде условились, что будет омоложение. Но у нас есть подготовительный период и летний чемпионат России. Если спортсменка будет выглядеть хорошо, то, конечно, рассмотрим её кандидатуру.

Чтобы получить допуск на международные соревнования, Глазыриной нужно вернуть IBU 31 тысячу евро призовых. Этот вопрос решался в течение всего сезона. Все общекомандные деньги мы оставляем IBU и таким образом гасим свой долг. Речь идёт о призовых, которые зарабатывает федерация. Есть призовые за попадание в топ-15, за место в общем зачёте в конце сезона. Первое, второе, третье, четвёртое, пятое место – это всё деньги. Они пойдут на все издержки. Плюс у нас есть дорожная карта по восстановлению СБР, и там есть пункты, которые касаются финансов.

Решения по Маргарите Васильевой пока нет. Если вопрос решится положительно и дисквалификации не будет, то, конечно, она будет в команде. В нашем списке она есть, проходила углублённое медицинское обследование", — приводит слова Норицына «Спорт день за днём».

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