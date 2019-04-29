Бутырская: с ледовыми шоу у меня не сложилось: муж пришёл и выгнал

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании трёхкратная чемпионка Европы Мария Бутырская рассказала, почему не выступает в ледовых шоу. Одна из причин – любовь к многооборотным прыжкам.

«Могу ли себе представить, как прыгать четверной? И даже не теоретически. Я прыгала тройной аксель. На тренировках во время финала Гран-при в Париже американцы, помню, снимали, как я это делаю. Но это было не во время проката. Просила тогда у руководства разрешения вставить его в программу. Но у нас ведь как: плохо откатаешь — поедут другие на чемпионат мира. Короче, не сложилось. Меня вообще хлебом не корми, дай прыгнуть. Ненавидела вращения, дорожки, только прыгать, прыгать. Кстати, и это одна из причин, почему я в столь популярных у нас шоу не особенно выступала.

Помню, приняла всё же участие в «Танцах на льду», в партнёрах у меня был рок-музыкант Сергей Галанин, который на коньках до шоу и не стоял. Ездила к нему в Марьино на каток, заставляла тренироваться. Но и там не сложилось: муж пришёл и выгнал меня. В прямом смысле. Я забеременела, он испугался, что могу упасть и так далее. Пришёл в дирекцию и сказал: всё, выгоняйте. Меня и отправили. Прилюдно причём сказали, что я недостойна идти дальше. Я мужа чуть не задушила тогда. Правда, он как раз в Америку уехал. Вовремя», — приводит слова Бутырской WomanHit.ru.

Бутырская замужем за хоккеистом Вадимом Хомицким, у пары трое детей.