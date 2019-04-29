Ковтун: Тутберидзе вне льда — мягкий человек, с ней очень легко общаться

Четырёхкратный чемпион России фигурист Максим Ковтун, ранее объявивший о завершении карьеры, заявил, что тренер Этери Тутберидзе за пределами льда является мягким человеком.

«У меня хорошие отношения со всеми тренерами. Как ведёт себя Этери Тутберидзе вне тренировочного процесса? Она в принципе очень крутой человек. Потрясающий тренер. Результат здесь говорит сам за себя. Я у неё не занимаюсь, и со стороны может показаться, что она иногда может быть весьма деспотичной на тренировках. Но она мягкий человек вне льда. Мне очень легко с ней общаться.

Шоу Тутберидзе прошло прекрасно. Энергетика потрясающая. Ещё одна особенность — куча детей и молодых людей. Ведь в основном на фигурные шоу ходит взрослая публика. Для них это — как в театр сходить. А здесь были юные мальчики и девочки — искренние поклонники команды Тутберидзе. Поддержка была просто невероятная. Зал на три с половиной тысячи мест был заполнен так, что люди даже стояли", — приводит слова Ковтуна Sport24.