Т. Тарасова: Загитова на ЧМ ни с кем не соревновалась, была одна на подиуме

Знаменитый тренер Татьяна Тарасова подвела итоги чемпионатов мира по фигурному катанию, которые прошли в Японии, подробно остановившись на женском одиночном катании.

«Чемпионат мира закончился прекрасно, замечательно, я считаю. Загитова впервые стала чемпионкой мира, доказала, собрала всю коллекцию медалей. Прекрасно каталась, ни с кем не соревновалась, была одна, одна на подиуме. Так каталась, что у неё был огромный отрыв от других.

И Женя в конце собрала себя в произвольной программе. Ей немножко, может быть, повезло, но она собрала себя, мы это видели, и эта бронзовая медаль ей как золотая. И третья девочка хорошая — Алексея Мишина.

Далее чемпионат мира был командный. Это новые классные чемпионаты, в них есть свой кайф. Во-первых, команда, никто не хочет друг друга подвести. Во-вторых, там просто блистала Елизавета, она соскучилась, она не так устала, как эти девчонки, которые дубасились весь сезон. Она вышла и была королевой. И сделала всё, чем она может пользоваться в следующие годы», — сказала Тарасова в эфире программы «Вечерний Ургант».

Алина Загитова стала чемпионкой мира, Евгения Медведева завоевала бронзовую медаль. На командном чемпионате мира Елизавете Туктамышевой не было равных в произвольной программе.