Ковтун: в 2014 году получал больше 500 тыс. рублей, успел сменить 10 автомобилей

Четырёхкратный чемпион России фигурист Максим Ковтун рассказал, сколько получал в олимпийский сезон, когда в 2014 году остался за бортом Игр в Сочи. По словам спортсмена, в тот момент он ни в чём себе не отказывал.

«Тогда за год сменил машин десять, наверное. Бывало, покупал машину, неделю на ней ездил, она мне не нравилась, я её просто сдавал и покупал новую. Пробовал найти что-то своё.

Сейчас понятно, что это какая-то детская заносчивость, глупость, но даже в это время ничего бы не стал менять. Потому что это было по-своему крутое время, которое тоже нужно было пройти, чтобы многое понять.



Ходили слухи, что я в месяц получал 500 тысяч рублей? Больше. Это и призовые деньги, и различные шоу, зарплаты с разных источников. Это было предолимпийское время, в сочинскую Олимпиаду вкладывались очень хорошо. А я тогда показывал стабильные результаты, всё время был в топ-3", — цитирует Ковтуна Sport24.