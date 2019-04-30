Губерниев — о составе сборной: верим в команду и отдельно в Евгения Сидорова!

Известный биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что в утверждённый состав сборной России по биатлону попали все достойные.

«Друзья, все обсуждают составы биатлонных сборных России. Давайте и мы обсудим. Я считаю, попали все достойные! А кто не попал, приложит усилия и попадёт! Верим в команду и отдельно в Евгения Сидорова!» — написал Губерниев на своей странице в «Инстаграме».

В составе сборной для централизованной подготовки не нашлось места Максиму Цветкову, Алексею Волкову, Ирине Старых. При этом в команду включены Антон Бабиков, Виктория Сливко и даже Евгений Сидоров, занимающий 85-е место в рейтинге Союза биатлонистов России.

Первый сбор национальной команды начнётся 14 мая в Алтайском крае.

Утверждены списки сборных России по биатлону, У. Кайшева — в основе