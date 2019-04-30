Драчёв: выигранный Глазыриной спринт на чемпионате России — это лишь одна гонка

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал отсутствие в составе сборной России на сезон-2019/20 Екатерины Глазыриной, которая отбыла дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Ранее 32-летней спортсменка призналась, что для допуска на международные соревнования ей нужно вернуть IBU € 31 тыс. призовых.



«Глазырина — большой молодец, она подключилась к работе, но тренерский штаб принял такое решение. Да, она выиграла спринтерскую гонку на чемпионате России, но это была только одна гонка. Пока к ней остаются вопросы, посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Драчёва «Р-Спорт».

На прошедшем в Тюмени чемпионате России по биатлону Глазырина выиграла спринтерскую гонку.