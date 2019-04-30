Медведева — о четверных прыжках: их необходимость я поняла ещё у Тутберидзе

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, когда поняла необходимость учить четверные прыжки.

«Я поняла это примерно два года назад, когда пробовала сальхов на „удочке“, ещё будучи в группе Этери Георгиевны. Могу сказать, что поняла это не я одна, а весь тренерский коллектив. Однако в тот момент не было достаточно времени для изучения прыжков ультра-си — нужно было входить в сезон и сохранять в форме существующий контент для участия в международных турнирах. Как происходит процесс? Узнаем. Всё впереди.

Четверные прыжки временное явление? Нет, конечно! О временном явлении говорить нельзя. Фигурное катание идёт вперёд и за усложнением будущее", — цитирует Медведеву Sport24.

Евгения также прокомментировала слова своего тренера Брайана Орсера о том, что четверной сальхов ей будет выучить проще, чем тройной аксель.

«Аксель всю жизнь мне давался очень нелегко. Я до сих пор могу допускать совершенно дурацкие ошибки при его исполнении. Вероятно, проблема кроется, так сказать, в точке сборки. Поэтому — сальхов», — сказала Медведева.