Малышко и Юрлова-Перхт вошли в список участников биатлонного фестиваля в Анси

Российские биатлонисты Дмитрий Малышко и Екатерина Юрлова-Перхт примут участие в фестивале Nordic Festival в Анси (Франция).



Мероприятие будет продолжаться два дня — 31 августа и 1 сентября. В нём примут участие многие известные биатлонисты. Окончательный список участников ещё не утверждён, сообщает Ski-Nordique.



Ранее стало известно, что в фестивале также примут участие ведущие биатлонисты мира: норвежец Йоханнес Бё, француз Мартен Фуркад и представительница Италии Лиза Виттоцци.



Дмитрий Малышко является олимпийским чемпионом Сочи-2014 в эстафете и бронзовым призёром чемпионата мира в Эстерсунде (Швеция).



Екатерина Юрлова-Перхт – чемпионка мира в Контиолахи-2015 и серебряный призёр мирового первенства в Эстерсунде-2019.