Губерниев: Цветков — слабак

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев в своём «инстаграме» оценил ситуацию с биатлонистом Максимом Цветковым, который не вошёл в состав сборной России на централизованную подготовку к сезону-2019/20.

Одна из пользовательниц спросила Губерниева: «Дима, что с Цветковым?» В ответ Дмитрий написал: «Слабак».

Ранее президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сказал: «Цветков не попадает по критериям в основной состав, а в резерве молодёжь, там ограничение в возрасте 25 лет».

Сам Максим признался, что узнал о своём непопадании в состав сборной из интернета. Первый сбор он проведёт в мае в Крыму с командой ЦСКА. С ним, в частности, будут тренироваться Пётр Пащенко и Юрий Шопин. Сбор начнётся 20 мая.