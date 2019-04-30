Трусова в новом сезоне будет выступать в образе героини «Игры престолов»

Серебряный призёр чемпионата России 2019 года, двукратная чемпионка мира среди юниоров, 14-летняя фигуристка Александра Трусова сообщила, что в следующем сезоне будет исполнять произвольную программу в образе героини сериала «Игра престолов» Дейенерис Таргариен.

«В новом сезоне в произвольной программе я буду в образе Дейенерис Бурерождённой под музыку из сериала «Игра престолов». Основные композиции — Matt Bellamy — Pray (High Valerian), Ramin Djawadi — The Night king», — написала Александра в своём «инстаграме».

Пост доступен в «инстаграме» Александры Трусовой.

Завершившийся сезон стал последним для 14-летней фигуристки на юниорском уровне. Александра Трусова тренируется в группе Этери Тутберидзе.