Чемпион мира борец Лабазанов дисквалифицирован за пропуск допинг-тестов

Федерация спортивной борьбы России на основании решения Российского антидопингового агентства на год дисквалифицировала чемпиона мира 2014 года по греко-римской борьбе Чингиза Лабазанова за нарушение антидопинговых правил (пропуск допинг-тестов), сообщает официальный сайт РУСАДА.

Срок отстранения будет отсчитываться с 11 апреля 2019 года. Лабазанов также является серебряным призёром чемпионата Европы 2017 года и бронзовым призёром Европейских игр 2015 года.

На год по аналогичной причине был дисквалифицирован брат Чингиза Ибрагим Лабазанов (с 30 октября 2018 года). Он является двукратным чемпионом России по греко-римской борьбе (2015, 2016).

Борец Валерий Гусаров за применение допинга отстранён на четыре года, начиная с 31 июля 2018 года. Он является бронзовым призёром чемпионата России 2015 года.