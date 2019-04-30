Мамиашвили — о пропуске допинг-тестов Лабазановым: расхлябанность и халатность

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал информацию о дисквалификации на год чемпиона мира 2014 года, борца греко-римского стиля Чингиза Лабазанова. Спортсмен отстранён за нарушение антидопинговых правил.



«Он пропустил допинг-тестирование. Мы будем делать выводы, будем делать внушение тренерам и врачам. Это не рядовой спортсмен, это член сборной команды, мы на него рассчитывали. Человек не уличён в применении или злоупотреблении, это расхлябанность и халатность.



Любая дисквалификация — имиджевая потеря. Выступление на Олимпиаде в Токио? Поездку туда ещё нужно заслужить», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.

Лабазанов также является серебряным призёром чемпионата Европы 2017 года и бронзовым призёром Европейских игр 2015 года.