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Оглашён состав сборной Италии по биатлону на следующий сезон

Оглашён состав сборной Италии по биатлону на следующий сезон
Другие / Биатлон

Федерация зимних видов спорта Италии опубликовала состав сборной страны по биатлону на сезон-2019/20.

В элитную группу вошли Лукас Хофер, Доминик Виндиш, Лиза Виттоцци и Доротея Вирер. В состав команды A попали Томас Бормолини, Патрик Браунхофер, Даниэле Каппеллари, Джузеппе Монтелло, Николь Гонтье, Федерика Санфилиппо.

Во вторую команду, которая будет выступать в Кубке IBU, включены Тьерри Шеналь, Михаэль Дюранд, Симон Лейтгеб, Маттиа Никасе, Руди Зини, Микела Каррара, Ирен Лардшнайдер.

В резерв попали Паоло Родигари, Элеонора Фаунер, Алексия Рунггальдир.

В минувшем сезоне Доротея Вирер стала победительницей общего зачёта женского Кубка мира. В мужском Кубке мира лучший из итальянцев, Лукас Хофер, занял 10-е место.

Вирер впервые в карьере выиграла общий зачёт Кубка мира по биатлону
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