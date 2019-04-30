Леонова: на деньги от участия в шоу Асады можно было машину купить

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года фигуристка Алёна Леонова рассказала о заработках в фигурном катании.

«Заниматься фигурным катанием дорого. Серафима Саханович в одном из интервью говорила, что в год тратит около миллиона рублей. Если бы меня не поддерживали Академия фигурного катания и сборная, то, думаю, выходила бы примерно такая же сумма. Я получала последнюю зарплату год назад, когда назначили на должность спортсмена-инструктора. Но поскольку результаты были не очень, мне платили относительно небольшие деньги только полгода.



Теперь самой приходится зарабатывать. В основном это подкатки. Правда, если готовишься к сезону, то можешь выделить на подработку только выходные – а это немного. Я езжу на разные сборы и шоу. Заработать есть где, но не регулярно. Стабильности в этом плане уже давно нет. Но я не жалуюсь.



Какие зарплаты в сборной России? Насколько я знаю, Минспорт платит в среднем 60 тыс. рублей в месяц. У фигуристок уровня Евгении Медведевой и Алины Загитовой зарплаты, конечно же, значительно выше, плюс у них есть спонсоры, а также президентская стипендия (52 тысячи рублей). Кроме того, если ты входишь в шестёрку на чемпионате России, то получаешь от «Ростелекома» порядка 25 тысяч рублей. Так было, когда я долгое время числилась в сборной. Думаю, сейчас особо ничего не поменялось», — цитирует Леонову «РИА Новости».

Алёна также рассказала об оплате участия в шоу.



«Если говорить о России, то за два выхода (приглашала призёр Олимпиады) я как-то получила 60 тыс. рублей. В 2012 году, уже после серебра чемпионата мира, ездила в Японию на шоу Мао Асады. Там заплатили большие деньги — можно было купить неплохую машину», – сказала Леонова.