Фигуристка Попова: ненавижу свой аккаунт в «Инстаграме»

Победительница Универсиады в Красноярске в танцах на льду Бетина Попова, выступающая в паре с Сергеем Мозговым, рассказала об отношении к социальным сетям.

«Я ненавижу свой аккаунт в „Инстаграме“, если честно. Столько всего там меня раздражает. Это иллюзия социального общения. Очень утомляет, что я не могу выложить туда то, что хочу. Есть же какие-то социальные рамки. Если бы я дала себе свободу, мой аккаунт взорвал бы мир, но мне нельзя, я — спортсменка.

Я стараюсь отвечать всем, так как очень тепло отношусь к людям, которые нас поддерживают. Их ведь не так много. Это очень классно, что есть люди, которым нравится то, что мы делаем. Ради этого мы и катаемся, чтобы нравилось хотя бы ещё кому-то кроме нас самих. Нельзя им не отвечать", — цитирует Попову News.ru.

Попова и Мозгов дважды становились вторыми в финале Кубка России.