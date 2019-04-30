Фигурист Мозгов: Попова называет мою татуировку сперматозоидом с бритвой

Российские фигуристы Сергей Мозгов и Бетина Попова рассказали о своих татуировках. В 2019 году они выиграли золото в танцах на льду на Универсиаде в Красноярске.

«Я начал их делать с того момента, как мне исполнилось 18 лет. Первую набил себе, так как хотел иметь такую же тату, как и у папы. У меня есть изображение старой части города Таллина. Это мой любимый город в Европе. Есть также строчка песни группы «Люмен» — «Гори, но не сжигай/Гори, чтобы светить», мотыльки. У меня их в итоге набралось 13. Бетинина нелюбимая находится на руке.

По идее, это должна была быть спичка. Но Бетина говорит, что это сперматозоид с опасной бритвой. Это делалось бесплатно руками бывшей девушки моего друга», — цитирует Мозгова News.ru.

«У меня есть татуировака. Хотела сделать ещё одну, но не совпали графики тренировок. Там же какое-то время нельзя будет её тереть. А мы катаемся, поэтому это будет проблемно. Желание настолько большое, чтобы появилось новое изображение на теле, что меня аж трясёт. У меня уже столько идей, как себя разрисовать, но нет возможности. Это печально.



Хотела, вообще, на ногу, но там конёк, нельзя. Вообще, у нас проблематично всё с татуировками, нельзя их демонстрировать. Вот выйду в розовом платье на лёд, а все будут обсуждать рисунок на теле, называя это аморальщиной», — сказала Попова.

Попова и Мозгов дважды становились вторыми в финале Кубка России.