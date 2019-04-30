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Стал известен состав сборной России по плаванию на летнюю Универсиаду-2019

Стал известен состав сборной России по плаванию на летнюю Универсиаду-2019
Другие / Водные виды спорта

На официальном сайте Всероссийской федерации плавания опубликован состав сборной России на 30-ю летнюю Универсиаду. Соревнования пройдут в Неаполе (Италия) с 3 по 14 июля.

В заявку российской команды вошёл 31 спортсмен (18 мужчин и 13 женщин).

Состав мужской команды: Максим Абловацкий, Владимир Дубинин, Александр Кудашёв, Владимир Кудряшов, Иван Кузьменко, Егор Куимов, Роман Ларин, Семён Макович, Эрнест Максумов, Даниил Марков, Антон Никитин, Марк Николаев, Кирилл Пригода, Александр Садовников, Николай Снегирёв, Максим Ступил, Григорий Тарасевич, Илья Хоменко.

Состав женской команды: Мария Баклакова, Василисса Буйная, Ксения Василёнок, Ника Годун, Александра Денисенко, Полина Егорова, Елизавета Клеванович, Ирина Кривоногова, Розалия Насретдинова, Анастасия Осипенко, Ирина Приходько, Софья Сподаренко, Дарья Чикунова.

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