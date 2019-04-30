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Загитова, как и обещала, провела тренировку для слепой девочки

Фото: twitter.com/teamzagitova
Загитова, как и обещала, провела тренировку для слепой девочки
Другие / Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова исполнила мечту слепой девочки из Удмуртии — встретилась с ней и провела тренировку.

«Алина Загитова провела тренировку со Снежаной Черепановой — девочкой, которая испытывает проблемы со зрением и которая мечтала встретиться с Алиной», — говорится в «твиттере» «Команда Загитовой».

О том, что олимпийская чемпионка в пасхальное воскресенье готова встретиться со Снежаной Черепановой, сообщил телеведущий Андрей Малахов в эфире своей передачи на телеканале «Россия 1».

16-летняя Загитова владеет всеми возможными титулами в фигурном катании. Алина – олимпийская чемпионка Игр в Пхёнчхане, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при.

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