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Ласицкене: лучше буду делать то, что хорошо умею, а не селфиться

Ласицкене: лучше буду делать то, что хорошо умею, а не селфиться
Другие / Лёгкая атлетика

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене рассказала, почему предпочитает выкладывать в «Инстаграм» фото с соревнований, а не делиться снимками из повседневной жизни.

«Нет терпения и желания, да и фотографироваться не люблю. У меня было всего две фотосессии в жизни – свадебная и спонсорская. Да, такой бзик, что поделать. А цели стать блогером у меня нет. Лучше буду делать то, что хорошо умею, а не селфиться. А я умею прыгать, вот и выкладываю фотографии с соревнований. Ну, может, в отпуске немного разбавлю ленту своего аккаунта», — приводит слова Ласицкене «Большой спорт».

С 2015 года спортсменка выступает в нейтральном статусе, так как Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в ноябре 2015 года приостановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в организации.

Ласицкене — двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы, двукратная чемпионка Европы в помещении, трёхкратная победительница командного чемпионата Европы, двукратная победительница Континентального кубка IAAF.

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