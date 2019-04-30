Лыжница Нечаевская: иногда кажется, что мне не хватает спортивной наглости

Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2018 года и чемпионата мира — 2019 в эстафете российская лыжница Анна Нечаевская отметила, что порой чувствует в себе отсутствие нужной спортивной наглости для ведения контактной борьбы.



«Думаю, у нас даже пожёстче гонки, чем у мужчин. Я никогда не вступаю в перепалки, стараюсь этого избегать, потому что не люблю подобных разборок. У меня нет такой спортивной наглости, которая, например, нужна в спринтах и не только. Иногда кажется, что этого мне не хватает.



В сборной России я с девчонками хорошо общаюсь. Но больше всего с теми, с кем тренировалась вместе ещё с юниорского возраста. У нас и с молодыми девочками очень хорошие отношения, стараемся им что-то подсказывать.



Чей авторитет непререкаем? Такими лично я вижу Наташу Непряеву и Юлю Белорукову. У них жёсткий характер», — приводит слова Нечаевской сайт «На лыжи».