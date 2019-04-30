Ласицкене: атлетика — не футбол, где подписал контракт и можешь сидеть на лавке

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене сравнила зарплаты футболистов и легкоатлетов, отметив, что последним приходится работать гораздо больше за скромные гонорары.



«Сколько зарабатывает лучшая спортсменка в мире в олимпийском виде спорта? Всё просто — зарплата, ставки, призовые. Параллельно выступаю за Московскую область и Кабардино-Балкарию. И за ЦСКА. Nike меня поддерживает, выплачивает гонорары за результат. От него всё зависит. Это не футбол, где подписываешь контракт и потом можешь сидеть на скамейке запасных. Вместе со всем может набежать 250 тысяч в месяц, это не так много. Из этих денег нужно вычесть зарплаты менеджеру и тренеру, так что на деле сумма куда меньше, чем указывают на официальных сайтах турниров», — приводит слова Ласицкене «Большой спорт».

Ласицкене: лучше буду делать то, что хорошо умею, а не селфиться