Непомнящий опустился на восьмое место в рейтинге FIDE, Карлсен идёт первым

На официальном сайте Международной шахматной федерации (FIDE) обновлён рейтинг организации, лидером которого по-прежнему является чемпион мира норвежец Магнус Карлсен. В его активе — 2861 очко.

На второй строчке расположился американец Фабиано Каруана (2816), третьим идёт представитель Китая Дин Лижэнь (2805).

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий (2773) опустился с седьмого на восьмое место, Александр Грищук (2772) занимает девятую позицию, Сергей Карякин — 16-ю (2752).

Женский рейтинг возглавляет китаянка Хоу Ифань (2662). Второй идёт её соотечественница Цзюй Вэньцзюнь (2590), третьей — украинка Мария Музычук (2563). Чемпионка мира по блицу 2018 года россиянка Екатерина Лагно занимает четвёртое место (2554), Александра Костенюк — шестое (2546), Александра Горячкина — девятое (2522).