25-летний немец сменил Пихлера на посту главного тренера сборной Швеции

Вольфганга Пихлера на посту главного тренера сборной Швеции по биатлону сменил 25-летний немец Йоханнес Лукас, ранее работавший ассистентом 64-летнего специалиста, сообщает SVT. В январе 2019 года Пихлер заявил о намерении покинуть пост. На прошедшем чемпионате мира в активе шведов золото, серебро и бронза.

Новым спортивным директором сборной Швеции стал Андерс Бистрём. В предыдущие пять лет он работал с норвежской юниорской сборной по лыжным гонкам, а также являлся тренером шведки Стины Нильссон и норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо.

Ранее Пихлер сказал, что наиболее вероятным местом его дальнейшей работы станет Олимпийский комитет Швеции. Вольфганг работал со сборной Швеции с апреля 2015 года. Ранее он возглавлял женскую сборную России.