Новый главный тренер сборной Швеции по биатлону: я не Пихлер

25-летний немец Йоханнес Лукас прокомментировал своё назначение на пост главного тренера сборной Швеции по биатлону. Он сменил 64-летнего соотечественника Вольфганга Пихлера, который работал с командой с 2015 года.

«Я — это я, а Вольфганг — это Вольфганг. Никто не может его копировать. Мы хотим развиваться дальше. Работать со сборной буду не только я. У нас ещё есть два тренера. Мы будем сотрудничать», — приводит слова Лукаса SVT.

Новым спортивным директором сборной Швеции стал Андерс Бистрём. В предыдущие пять лет он работал с норвежской юниорской сборной по лыжным гонкам, а также являлся тренером шведки Стины Нильссон и норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо.

Пихлер, вероятно, будет работать в Олимпийском комитете Швеции.