Гендир РУСАДА — о передаче допинг-проб: не хотелось входить в эту «мутную реку»

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус прокомментировал информацию о получении ВАДА более 2000 допинг-проб из Московской антидопинговой лаборатории.

«Завершилась процедура по передаче проб, РУСАДА по просьбе Министерства спорта РФ и ВАДА участвовало в этом процессе, взяв на себя технические, таможенные операции с контейнерами для вывоза проб, хотя не является таможенным брокером. Мы пошли навстречу Министерству спорта и ВАДА из-за того, что московская лаборатория не могла этим заниматься. Нам не хотелось входить в эту „мутную реку“, но РУСАДА реально пошло навстречу. Но мы участвовали для того, чтобы обеспечить выполнение второго требования исполкома ВАДА, тут вопрос даже не в соответствии РУСАДА, а в снятии ограничений с наших спортсменов, с наших спортивных объектов и в восстановлении российского участия в управлении международными спортивными федерациями.



Работа выполнена, но перевернута ли чёрная страница? Ждём результатов проверки. Самое главное то, что были выполнены формальные требования исполкома ВАДА и идёт конструктивное сотрудничество. Тени прошлого не должны останавливать развитие нашего спорта и создавать препятствия нашим будущим поколениям спортсменов», — цитирует Гануса ТАСС.

20 сентября 2018 года исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах при условии, что эксперты ВАДА получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого сделано не было. ВАДА приняло решение повторно направить экспертную группу в Москву 9 января 2019 года. 17 января работа экспертов в лаборатории была завершена. Вскоре стало известно, что РУСАДА сохранило статус соответствия всемирному антидопинговому кодексу.