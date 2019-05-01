Ягудин: Ковтун не умеет соревноваться, как и Коляда

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал решение четырёхкратного чемпиона России Максима Ковтуна завершить карьеру.



«Что касается Максима Ковтуна, то он талантливый человек, но не умеет соревноваться. В последние годы мы это все увидели. Серьёзно, я приходил на ЦСКА, видел его тренировки – он всё прыгает. Но на соревнованиях, увы, не получается.



То же самое можно сказать и о Михаиле Коляде. Я не говорю, что всем поголовно надо заканчивать. Но Максим для себя принял решение, и мы должны его уважать, а главное – сказать ему огромное спасибо за те медали, хоть и немногочисленные, с чемпионатов Европы, которые он всё-таки привёз нашей стране.



Также хочется отдать ему должное за смелость – он попросил Федерацию фигурного катания России вывести его из состава сборной, а это значит, что он лишится зарплаты. Ведь многие сегодня продолжают где-то как-то существовать – как бы в сборной, они еще вроде как не приняли решение. Однако все знают, что это бред полный, но они продолжают получать деньги от Федерации. Макс – молодец, я желаю ему удачи на новом поприще. Надеюсь, что у него получится», – цитирует Ягудина «Областная газета».

Ковтун — серебряный призёр чемпионата Европы 2015 и 2017 годов, двукратный серебряный призёр (2015 и 2017) командного чемпионата мира, четырёхкратный (2014, 2015, 2016 и 2019) чемпион России.